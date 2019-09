Le squadre cinofile di Modica e Siracusa in addestramento in un campo macerie

16 Settembre 2019 09:47

Le squadre cinofile di Modica e Siracusa a Udine

Dal 6 all’8 settembre 2019 le squadre cinofile dell’Anvvfc delegazione di Modica e “Cinofili Archimede” di Siracusa sono state coinvolte in una tre giorni di esercitazione in un campo macerie sito a Visco, provincia di Udine, in Friuli Venezia-Giulia. Le unità cinofile sono state accolte dalla Sindaca del paese ospitante, la Dott.ssa Elena Ceccotti, donna che in prima linea si è battuta per la realizzazione e, ancora oggi, per l’ampliamento del primo campo macerie al coperto. Insieme alla Sindaca le U.C. sono state accolte dai due volontari Alessandra Puntin e Matteo Graffin insieme al loro vice presidente; una calorosa accoglienza durata per tutti i tre giorni e terminata con un momento di convivialità e con un invito a tornare per scoprire le novità che verranno apportate entro l’anno. Le Unità Cinofile, sia in formazione che già formate, si sono destreggiate in varie fasi di addestramento per riuscire a formare quanti più cani possibili per le eventuali emergenze che sono chiamati ad affrontare. Il campo macerie è sito all’interno di tre capannoni, comunicanti fra loro, strutturati ciascuno per livello diverso di difficoltà: cuccioli, in formazione e brevettati. I tre giorni si sono conclusi con l’arrivo della Responsabile del Coordinamento Cinofilo Nazionale, Daniela Romanato, con a seguito la sua squadra. La Responsabile, dopo aver verificato il lavoro svolto nelle due giornate precedenti, ha coordinato il lavoro dell’intera giornata di addestramento delle squadre cinofile presenti. Il campo macerie di Udine è l’unico in Italia per la simulazione veritiera di un’area colpita da sisma.

