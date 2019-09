Reggio Calabria e lavoro: azienda offre possibilità professionali con attività stimolanti e dinamiche

20 Settembre 2019 10:41

Certa Credita offre la possibilità di realizzare progetti professionali e di vita, con un lavoro che non è quello del call center, sebbene l’attività svolta sia proprio telefonica

Un ambiente stimolante e un lavoro che permettono crescita professionale e personale. Quella di Certa Credita, azienda operante nel settore del recupero crediti, è una sorta di ‘oasi felice’ in un contesto territoriale non semplice da un punto di vista del lavoro e delle possibilità in termini professionali.

L’azienda, che ha sede a Campo Calabro, permette a molti giovani di crescere attraverso un lavoro che non è il classico lavoro d’ufficio: con obiettivi giornalieri e un ambiente giovane fatto di persone giovani, la crescita dei dipendenti diventa una prerogativa fondamentale delle politiche aziendali, che lasciano ampio spazio di crescita a giovanissimi, ma anche a chi ha già una propria famiglia e dei figli di cui prendersi cura.

Certa Credita offre, in Calabria, la possibilità di realizzare progetti professionali e di vita, con un lavoro che non è propriamente quello del call center, sebbene l’attività svolta sia quella telefonica. Sapersi approcciare con l’interlocutore, empatia, capacità di intermediazione e competenza sono le prerogative fondamentali per chi vuole svolgere questo lavoro.

Per info è possibile consultare il sito www.certacredita.it. oppure inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.

Valuta questo articolo