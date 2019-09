Lavoro a Reggio Calabria: azienda leader a livello nazionale cerca nuove figure professionali [INFO]

13 Settembre 2019 09:53

L’azienda, dinamica, moderna e sempre al passo coi tempi, ha deciso di investire in un capitale umano che è un punto imprescindibile della propria politica

Creatività, intuizione, determinazione. Sono queste le caratteristiche necessarie per poter entrare nel team di Certa Credita, azienda leader nel proprio settore a livello nazionale, con sede a Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria.

In un territorio difficile, da un punto di vista lavorativo, Certa Credita è un punto di riferimento per tutti quei giovani che intendono puntare sul proprio futuro, sviluppando le proprie capacità e quelle delle regione in cui sono nati e cresciuti. L’azienda, dinamica, moderna e sempre al passo coi tempi, ha deciso di investire in un capitale umano che è un punto imprescindibile della propria politica aziendale.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

Un ambiente stimolante, dunque, quello di Certa Credita, dove ci si pongono obiettivi giornalieri e il cui raggiungimento implica crescita da parte del dipendente, ma anche dell’azienda stessa. Certa Credita, che come si legge sul sito è “Il partner di fiducia per la tutela e il recupero dei tuoi crediti“, è un’azienda tra i cui obiettivi primari c’è la crescita dei propri dipendenti, in un’ottica di crescita globale di tutta la società.

Per candidature e per provare a costruire il proprio futuro, è possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.

