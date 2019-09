12 Settembre 2019 14:56

Gravissimo incidente in un’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia: due operai annegano in una vasca, altri due sono dispersi

Incidente sul lavoro in un’azienda agricola di Arena Po, in provincia di Pavia dove, per cause ancora in corso di accertamento, due operai sono annegati in una vasca dell’azienda e altri due sono dispersi. I vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

