18 Settembre 2019 20:05

Messina, il sindacato autonomo CSA chiede all’amministrazione l’immediato pagamento degli arretrati e punta il dito anche contro i ritardi in merito alle somme della contrattazione decentrata

Lavoratori in lotta al Comune di Sinagra: niente stipendi da luglio e adesso si teme che salti anche quello di settembre. Il sindacato autonomo CSA chiede all’amministrazione l’immediato pagamento degli arretrati e punta il dito anche contro i ritardi in merito alle somme della contrattazione decentrata, ferma al 2014 e per la quale non è ancora stato costituito neanche il fondo economico. Fondo che, peraltro, non essendoci alcuna previsione, potrebbe persino sfumare.

“Questo stato di cose -puntualizza la CSA nella nota inviata all’esecutivo- sta provocando gravi disagi economici all’economia familiare dei dipendenti, che non riescono più a far fronte agli impegni finanziari che si succedono con regolarità”.

Da qui la richiesta di una convocazione immediata per una verifica della vertenza e per individuare soluzioni immediate che tutelino i dipendenti del Comune di Sinagra e le loro famiglie.

Valuta questo articolo