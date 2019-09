30 Settembre 2019 21:36

Il cadavere di un uomo dell’apparente età di circa 30-40 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dai Carabinieri nel primo pomeriggio di oggi a Isola di Capo Rizzuto

Orrore in Calabria dove i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di un uomo dell’età compresa tra i 30 ed i 40 anni, in avanzato stato di decomposizione. Il corpo senza vita è stato trovato riverso in un ruscello a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone ed è in corso di identificazione. Sul posto le forze dell’ordine.

Foto di repertorio

