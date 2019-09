Insediamento del comitato regionale dell’Inps Calabria

13 Settembre 2019 09:28

Si è insediato alla presenza del Direttore regionale Diego De Felice il Comitato Regionale INPS della Calabria, che resterà in carica per quattro anni

La Direzione regionale Inps Calabria informa che, a seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/07/2019, relativo alla “Ricostituzione del Comitato Regionale Inps della Calabria”, e alla presenza del Direttore regionale Diego De Felice si è insediato, giorno 12/09/2019, presso la scrivente Direzione regionale il Comitato Regionale INPS della Calabria, che resterà in carica per quattro anni. Nel corso della seduta sono stati eletti alla carica di Presidente, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, Gianfranco Trotta, e alla carica di Vice Presidente, in rappresentanza delle organizzazioni datoriali, Roberto Matragano. Nel suo discorso d’insediamento, il neopresidente Gianfranco Trotta ha ribadito «l’importanza dell’Inps e quella del Comitato regionale, quale luogo di rappresentanza e di confronto, con il compito di mantenere aperto il dialogo e il contatto costante con le istituzioni regionali, le associazioni di rappresentanza datoriali, i sindacati dei lavoratori e i vari patronati. Il Presidente Trotta ha sottolineato che il Comitato regionale sarà un importante punto di riferimento per la programmazione istituzionale dell’Inps connessa alle politiche sociali che si svolgono sul territorio, interagendo così con i soggetti istituzionali interessati sia per fornire informazioni sull’attività dell’Istituto in ambito regionale e sia per individuare le problematiche rilevanti indicate dai vari soggetti del mondo del lavoro.

Fanno parte del citato Comitato i seguenti componenti:

TROTTA GIANFRANCO CGIL DENARDO LUIGINO CGIL MUSOLINO PACIFICO VINCENZO CISL CASTAGNA ROBERTO UIL CUZZUPI ORNELLA MARIA UGL D’AGOSTINO ANGELO CONFSAL GARGANO FRANCESCO CIDA LEONE LUIGI CONFINDUSTRIA CALOMINO FRANCECSO CONFCOMMERCIO MATRAGRANO ROBERTO CONFARTIGIANATO POLITI ANGELO CONFAGRICOLTURA MARTINO PENSABENE ANNA MARIA GIOVANNA MINISTERO ECONOMIA E FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI CATANZARO/CROTONE TALIA GIUSEPPE ENTE REGIONE CALABRIA PATANIA GIUSEPPE DIRIGENTE ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI O DI UN DELEGATO DALLO STESSO DESIGNATO CALABRETTA ANTONIO PRESIDENTE COMITATO CROTONE GUALTIERI DANIELE PRESIDENTE COMITATO CATANZARO DELFINO GIUSEPPE PRESIDENTE COMITATO REGGIO CALABRIA D’ORRICO FRANCESCO PRESIDENTE COMITATO COSENZA BARBALACO PASQUALE PRESIDENTE COMITATO VIBO VALENTIA

