Inps: giornate internazionali di informazione previdenziale a Reggio Calabria

23 Settembre 2019 16:25

Si sono svolte presso la Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria le giornate internazionali con i referenti dell’Ente previdenziale tedesco Deutsche Rentenversicherung Schwaben

La Direzione regionale Inps Calabria informa che, nelle giornate del 18 e 19 settembre u.s., si sono svolte presso la Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria le giornate internazionali con i referenti dell’Ente previdenziale tedesco Deutsche Rentenversicherung Schwaben, rappresentato dai Dirigenti Dr. Raimund Spies e Daniela Kaufer e dalla D.ssa Gloria Capperi. Presso il front end della sede INPS di Reggio Calabria sono stati attivati degli sportelli integrati che hanno assicurato in maniera congiunta ogni informazione, in merito alla legislazione previdenziale tedesca, utile agli utenti della provincia che hanno prestato attività lavorativa in Germania. Nel corso di un incontro con i Patronati, la delegazione della Deutsche Rentenversicherung, assieme ai Dirigenti ed ai funzionari INPS di Reggio Calabria, ha analizzato gli aggiornamenti intervenuti sui flussi di lavoro e sulle procedure, nonché sulla normativa tedesca in generale. All’incontro hanno partecipato il Direttore Regionale INPS Calabria Dr. Diego De Felice ed il Direttore Provinciale INPS di Reggio Calabria Dr. Angelo Maria Manna. Il Direttore regionale dott. Diego De Felice ha ricordato il recente potenziamento del polo per la liquidazione delle pensioni dei lavoratori italiani residenti in Germania, già operante presso la Direzione provinciale di Catanzaro. L’iniziativa ha rappresentato anche per il personale di Sede una preziosa opportunità di confronto con colleghi stranieri accomunati dalle medesime competenze professionali, nonché un’occasione di reciproco arricchimento anche in termini prettamente relazionali.

