Morti bianche e infortuni sul lavoro, dati allarmanti in Sicilia

16 Settembre 2019 20:20

Da inizio anno 39 morti sul lavoro in Sicilia: gli infortuni sono aumentati in modo significativo a Palermo, Messina, Ragusa e Trapani

Sono 39 in tutto, da inizio anno, le morti bianche in Sicilia: 29 nell’industria e servizi, 8 in agricoltura e 2 nel pubblico impiego. 13 in più rispetto all’anno scorso. Sono dati di Inail pubblicati sul sito del Centro Pio La Torre. Gli infortuni sono aumentati in modo significativo a Palermo, Messina, Ragusa e Trapani. “Gli incidenti mortali sul lavoro aumentano, soprattutto in Sicilia, e questo dato è inaccettabile. Non vogliamo più assistere alla semplice retorica del ‘piangere il giorno dopo’, servono scelte ben precise e immediate“, commenta il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone. “Il numero degli ispettori del lavoro è insufficiente – aggiunge – Non ci sono norme valide se non c’è chi vigila per farle rispettare. E’ una scelta colpevole dei governi che sino ad oggi non sono intervenuti. Bisogna smetterla con questo atteggiamento ipocrita, chiediamo una convocazione immediata, insieme all’Inail, per intervenire e garantire ai siciliani massima sicurezza nei luoghi di lavoro”.

