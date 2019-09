Messina: infermiere fuori servizio salva la vita a un passante colpito da arresto cardiaco

27 Settembre 2019 19:47

Messina: l’uomo si era accasciato a terra privo di sensi, salvato da un infermiere

A Santo Stefano di Camastra (Messina) un uomo di 54 anni colpito da un malore è stato salvato da un infermiere fuori servizio. L’infermiere eroe è Alessandro Amoroso, coordinatore infermieristico della rianimazione del Giglio. Il 54enne, originario di Reitano, si era accasciato a terra in strada, in assenza di battito cardiaco. Amoroso ha prestato le prime manovre salvavita e ha praticato un massaggio, riuscendo con successo a ristabilire la frequenza cardiaca, in attesa dell’arrivo del personale medico del 118. Il presidente della Fondazione Giglio di Cefalù, Giovanni Albano, si è complimentato con Alessandro Amoroso. “Un gesto di grande professionalità di un nostro infermiere – ha detto Albano – che non ha esitato a prodigarsi in prima persona per salvare una vita umana”. A esprimere il proprio apprezzamento anche il direttore sanitario Salvatore Vizzi e la responsabile del servizio infermieristico, Stefania Vara.

