Incidenti con le mini-car? Colpa di un “misterioso meccanismo” nel cervello degli adolescenti

14 Settembre 2019 18:58

Lo studio potrebbe aprire la strada a nuove norme per la sicurezza dei giovanissimi alla guida

Un nuovo studio chiama in causa il cervello dei giovani e il legame con il rischio di incidenti. Una crescita più lenta dell’area che guida la memoria di lavoro è risultata, infatti, associata agli incidenti automobilistici. La memoria di lavoro, che si sviluppa durante l’adolescenza e fino ai 20 anni circa, è un processo del lobo frontale associato ai compiti complessi, fondamentale per la guida in strada. Lo studio è stato condotto da ricercatori dell’Annenberg Public Policy Center dell’Università della Pennsylvania e dall’ospedale pediatrico di Filadelfia. Il team-come riporta l’Adnkronos- ha esaminato i dati di 118 giovani di Filadelfia e l’indagine ha misurato come si sviluppa la memoria di lavoro, nonché i tratti e i comportamenti associati al rischio. I 118 hanno poi partecipato a un follow-up sull’esperienza di guida. “Abbiamo scoperto che gli adolescenti che avevano uno sviluppo più lento nella memoria di lavoro, avevano anche maggiori probabilità di riferire di essere stati coinvolti in un incidente mentre erano alla guida“, ha detto Elizabeth A. Walshe, fra gli autori dello studio.

“La guida sicura comporta l’analisi, il monitoraggio e l’aggiornamento delle informazioni sul veicolo e sull’ambiente circostante, mentre si gestiscono molteplici attività secondarie (regolazione della velocità, sterzo, controlli a bordo del veicolo) e distrazioni”. Le chiacchiere con i passeggeri e l’uso alla guida del cellulare mettono alla prova la memoria di lavoro, soprattutto quando un giovane automobilista non ha ancora reso automatiche alcune di queste attività. “Anche tra i ‘neo patentati’, continua il team, “coloro che hanno 17 anni hanno un tasso di incidenti più elevato rispetto a quelli che hanno 20 anni, il che suggerisce un possibile collegamento evolutivo”. Lo studio potrebbe aprire la strada a nuove norme per la sicurezza dei giovanissimi alla guida.

