22 Settembre 2019 16:25

Due donne hanno perso la vita in serata lungo la strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo per un grave incidente stradale

Due donne sono morte in serata lungo la strada provinciale 3 tra Augusta e Villasmundo frazione di Melilli nel siracusano. Lievemente ferito è rimasto il conducente della vettura a bordo della quale viaggiavano le due donne, l’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale.

