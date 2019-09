2 Settembre 2019 14:54

Terrificante incidente sulla strada provinciale di Bivio Prato Perillo: a perdere la vita un giovane di 20 anni. Un 45enne è rimasto ferito ed è stato arrestato, successivamente, per omicidio stradale

Pauroso incidente stradale nella notte a Teggiano, in provincia di Salerno. A perdere la vita un giovane di 20 anni coinvolto in un violento impatto con tre auto sulla strada provinciale di Bivio Prato Perillo di Teggiano. Un 45enne è rimasto ferito ed è stato arrestato, successivamente, per omicidio stradale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Valuta questo articolo