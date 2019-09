6 Settembre 2019 13:12

Un uomo di 49 anni ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale accaduto in provincia di Lucca sulla variante Aurelia tra Torre del Lago e Viareggio. L’uomo era in sella alla sua moto quando è finito contro al guardrail. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio

