Terribile incidente a Bologna: scontro tra un’auto ed una bicicletta, muore un 25enne

14 Settembre 2019 12:26

Grave incidente mortale questa mattina a Bologna. Questa mattina all’alba un’auto condotta da un 28enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con una bicicletta, in sella alla quale c’era un ragazzo di 25 anni. Secondo quanto si apprende il giovane sarebbe morto sul colpo.

