Immobili Amam a Messina: quando i blitz di De Luca fanno “acqua”

24 Settembre 2019 20:45

Immobili dell’Amam occupati abusivamente, l’ex consigliere comunale Zuccarello “smaschera” il sindaco di Messina

“Nel mese di Settembre del 2018, il Sindaco De Luca alzava la voce dichiarando di aver trovato ben 19 Immobili di AMAM disponibili e dichiarava a gran voce “è vergognoso che migliaia di cittadini attendano le case vivendo nelle baracche e il Comune non si preoccupa di far sgomberare i propri immobili occupati abusivamente.” Infatti, i suddetti immobili, sono abitati da dipendenti o eredi di ex dipendenti AMAM, apparentemente “senza titolo” a farlo. Cosa ha fatto il Sindaco dal 18 Settembre 2018? Nulla! Ma ormai siamo abituati ai proclami social senza nessun fatto concreto a seguire. Meno male che a Messina, c’è chi non ha perso il “dono della memoria” ricordando ai Cittadini di aprire gli occhi!”– parole dell’ex consigliere comunale Zuccarello, che allo stato attuale riscontra che degli immobili dell’ Amam:

· 5 sono stati oggetto di contenzioso con sentenze definitive a favore di AMAM, a cui per ogni procedimento per “occupazione sine titolo” è stato riconosciuto oltre allo sfratto, a titolo di risarcimento € 20.100 oltre a € 300,00 al mese fino all’effettivo rilascio avvenuto;

· 3 sono oggetto di analogo contenzioso con udienze e discussioni previste tra gennaio e giugno 2019;

· 4 occupate abusivamente;

· 2 inagibili ed inaccessibili;

· 1 assegnato con ordinanza comunale del 1992 a dipendente attualmente in servizio;

· 1 attualmente con atto interno assegnato a dipendente in servizio per controllo e guardianìa magazzini e depositi esterni Amam;

· 1 a dipendente andato in pensione da 10 mesi per cui si è proceduto nel richiedere formale rilascio e consegna chiavi;

· 1 mai utilizzato e disponibile.

“Alcuni immobili possono essere abitati immediatamente. De Luca fa solo proclami”

“Alcune di queste- dice Zuccarello-sono strutture utili a magazzino dove è necessaria la presenza di un custode, altre invece, devono essere ridate al Comune con indennizzo economico in quanto è passato un procedimento legale che ha sancito la proprietà e il giusto compenso; si parla di più di 20.000€ ad immobile più, 300€ ogni mese di ulteriore occupazione. Gli immobili- sostiene Zuccarello– sono a completa disposizione del Comune di Messina, alcuni possono essere abitati immediatamente e, possono essere utilizzati per sopperire alla richiesta immobili per l’emergenza abitativa. Insomma, anche stavolta siamo in presenza di “aria fritta” tanti proclami, tanti post e articoli di giornale ma di fatti concreti? Poco o niente!.

Dipendenti Amam intoccabili?

“Forse dobbiamo tutelare qualcuno? Magari qualche dipendente che ne fa uso ed è intoccabile? Ritengo però, che l’uomo dei blitz tutto questo non lo debba permettere. Addirittura uno di questi immobili è una bella villa nella vicinanze dell’AMAM, che divisa potrebbe dare finalmente una casa a ben 4 famiglie; e di certo, non dovrebbe essere usata per scopi non pubblici.; Il nostro Sindaco però conosce già tutto e allora ci domandiamo: perché?

In questo caso, possiamo dire che l’Amministrazione De Luca “fa acqua da tutte le parti”- conclude Zuccarello.

L’ex consigliere elenca in una tabella gli immobili dell’Amam, la loro ubicazione e l’attuale stato in cui versano:

