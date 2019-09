Il Sud batte il Nord, tanti meridionali tra i ministri del Governo Conte-bis: tre sono siciliani

4 Settembre 2019 17:40

Ecco la nuova compagine di Governo: 11 ministri su 9 vengono dal Sud Italia, di cui tre dalla Sicilia

La nuova compagine di governo ha una leggera preminenza di ministri meridionali: 11 ministri su 9 vengono dal Sud Italia, di cui tre dalla Sicilia. Il Governo Conte-bis fa incetta di meridionali iniziando da Luigi Di Maio, nato ad Avellino. Dalla Campania anche Enzo Amendola e Sergio Costa entrambi di Napoli, e poi Vincenzo Spadafora di Afragola. I siciliani sono 3 e vengono rispettivamente da Mazara del Vallo, Catania e San Cataldo: si tratta dei neo ministri Alfonso Bonafede, Nunzia Catalfo e Beppe Provenzano.

Teresa Bellanova e Francesco Boccia sono originari della Puglia e anche lo stesso premier Giuseppe Conte ha origini pugliesi, è originario di Volturara Appula.

Boom per Potenza in Basilicata, che conta ben due ministri: Luciana Lamorgiese e Roberto Speranza. Roberto Gualtieri e Lorenzo Fioramonti invece sono romani.

Nove in totale i ministri del Nord. Dall’Emilia Romagna, Dario Franceschini nato a Ferrara e Paola De Micheli a Piacenza. Due soli vengono dalla Lombardia e sono Lorenzo Guerini di Lodi e Elena Bonetti nata a Mantova. Due anche i ministri piemontesi: Paola Pisano di Torino e Fabiana Dadone di Cuneo. Sono invece veneti i sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, nato a Montebelluna, e Federico D’Inca nato a Belluno. Stefano Patuanelli è nato a Trieste.

PALAZZO CHIGI

Presidente del Consiglio dei Ministri: Giuseppe Conte

Segretario del Consiglio dei Ministri: Riccardo Fraccaro

MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO

Ministro per gli affari regionali e le autonomie: Francesco Boccia

Ministro per il sud: Giuseppe Provenzano

Ministro per le pari opportunità e la famiglia: Elena Bonetti

Ministro per i rapporti con il parlamento: Federico D’Incà

Ministro per l’innovazione: Paola Pisano

Ministro per la pubblica amministrazione: Fabiana Dadone

Ministro per le politiche giovanili: Enzo Amendola

Ministro per le politiche giovanili e lo sport: Vincenzo Spadafora

MINISTRI CON PORTAFOGLIO

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio

Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese

Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede

Ministro della difesa: Lorenzo Guerini

Ministro dell’economia e delle finanze: Roberto Gualtieri

Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Paola De Micheli

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali: Teresa Bellanova

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa

Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Nunzia Catalfo

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca: Lorenzo Fioramonti

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: Dario Franceschini

Ministro della salute: Roberto Speranza

