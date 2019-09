Governo, Salvini: “Conte si sta dimostrando un uomo per tutte le stagioni”

6 Settembre 2019 20:54

Governo, Salvini: “Il mio è stato un atto d’amore per l’Italia, questo Governo nasce per evitare il voto e spartirsi qualche ministero”

“Conte si sta dimostrando per quello che è: un uomo per tutte le stagioni, lo giudicheranno gli italiani”. Lo dice Matteo Salvini a In Onda su La7. E sulla scelta di staccare la spina al Governo, il leader della Lega commenta: “E’ stato un atto di onestà, di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo a rischio sette ministeri ma c’era un governo fermo, che non approvava più niente. Abbiamo detto mettiamo i nostri ministeri nelle mani degli italiani, avevamo sottovalutato la fame di poltrone che nel Pd e nei 5 stelle era abbondante. Sono contento che la Lega non abbia partecipato a questo mercato indegno di poltrone, ma i giochini di palazzo gli italiani li capiscono. E’ un governo che nasce per evitare il voto e spartirsi qualche ministero, non andranno lontano. Lasciamo che il palazzo faccia i suoi giochi e teniamoci stretto il consenso degli italiani” .

