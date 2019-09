Governo, Salvini: “Così Renzi ha fregato Conte, Zingaretti e Di Maio. Siete squallidi e ipocriti”

17 Settembre 2019 19:25

Governo, Salvini: “pensavano di star tranquilli e già volano schiaffoni, siete squallidi e ipocriti. Fate fare all’Italia una figura meschina nel mondo”

“Ditemi se è normale uno che ha votato la fiducia a un governo abusivo e il giorno dopo il giuramento dei sottosegretari fa la scissione. Renzi è riuscito a fregare Conte, Zingaretti, Di Maio. Pensavano di star tranquilli sulle loro poltrone e già volano gli schiaffoni“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in diretta Facebook. “Siete vergognosi, squallidi e ipocriti. Fate fare all’Italia una figura meschina nel mondo”– ha aggiunto Salvini.

Renzi: “25 deputati e 15 senatori con noi, domani i nomi”

“Ci saranno più di 40 parlamentari con noi, 25 deputati e 15 senatori. Domani pomeriggio renderemo noti tutti i numeri e i nomi. Ci sarà un sottosegretario. Da domani Nicola Zingaretti non è piu’ il mio segretario, resta un amico. Quando diceva che non avrebbe fatto l’accordo con M5s era spiegabile la sua posizione. Attaccare Zingaretti su questo, lo dico da ex, è profondamente ingiusto. Da parte mia non ci sarà nessuna polemica”. Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta.

