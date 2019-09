Governo, Zingaretti è deciso: “Pd e M5S devono trovare una nuova sintesi”

8 Settembre 2019 20:00

Governo, Zingaretti: “Pd e M5s sono forze diverse e per certi versi alternativi, non dobbiamo avere paura di dirlo. Ma dobbiamo affrontare queste divisioni per approdare a sintesi nuove”

“Pd e M5s sono forze diverse e per certi versi alternativi, non dobbiamo avere paura di dirlo. Ma dobbiamo affrontare queste divisioni per approdare a sintesi nuove”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, dal palco della festa dell’Unità di Ravenna.

Zingaretti: “si è chiuso un ciclo. Serve una nuova base programmatica”

“Non commettiamo errori che nel passato sono stati commessi”, sottolinea Nicola Zingaretti a Ravenna. “Non rinunciamo mai a un’operazione di rigenerazione politica. Per noi si e’ chiuso un ciclo, una fase storica. Dovremo presso confrontarci per una nuova base programmatica dei democratici. Questa crisi di agosto e’ stata un momento di ripartenza”, conclude il segretario Pd.

Zingaretti: “si arrivi all’elezione diretta del presidente degli Stati Uniti Europa”

“Gli anni 20 di questo secolo siano quelli dell’elezione diretta del Presidente degli Stati Uniti d’Europa”. E’ quanto ha affermato il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervenendo alla Festa dell’Unità di Ravenna. “Altro che sciogliete i democratici, siamo solo all’inizio della nostra storia. Dico alla politica italiana, al campo progressista – ha aggiunto – tutti dobbiamo compiere un passo avanti e cambiare, proviamo a guidare noi i prossimi anni 20, dobbiamo offrire noi una identità e una visione di un bel futuro dell’Italia”.

Zingaretti: “non accadrà mai più ciò che è accaduto mesi fa alla professoressa di Palermo”

“Non accadrà mai più ciò che è accaduto mesi fa alla professoressa di Palermo sospesa solo perchè aveva garantito il diritto di pensiero ai suoi studenti. Il reato c’è ed è quello di apologia di fascismo non di antifascismo”. E’ quanto ha affermato il Segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

