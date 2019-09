Governo: è caos sui sottosegretari, pressing di Conte per stringere i tempi [NOMI]

13 Settembre 2019 00:01

Governo: prosegue la trattativa tra Pd e M5S per i posti di sottogoverno, pressing da parte del Premier Conte per arrivare all’ufficializzazione dei nomi

Prosegue la trattativa tra Pd e M5S e all’interno delle varie “anime” per arrivare ad una quadra sui posti di sottogoverno. Pressing di Conte per stringere i tempi e arrivare alle nomine. Fissato il Consiglio dei Ministri alle 09:30.

Per il Pd sicura la poltrona di vice ministro per Antonio Misiani, mentre l’assessore della Regione Lazio Gian Paolo Manzella dovrebbe avere la delega delle Comunicazioni al Mise. In lizza anche l’ex segretario Pd Martina. Walter Verini è dato al ministero della Giustizia, Andrea Martella all’Editoria. Nella compagine governativa dovrebbero entrare anche Marina Sereni, Lorenza Bonaccorsi (Turismo), Roberto Morassut (Cultura), Luigi Marattin (per un incarico economico), Bruno Astorre. Emanuele Fiano potrebbe finire al Viminale e Anna Ascani all’Istruzione. Tra i renziani girano pure i nomi di Simona Malpezzi, Salvatore Margiotta e dell’ex senatore Cociancich. Dentro pure Braga (Ambiente) e Lia Quartapelle (Esteri).

Sul fronte M5s, l’attuale capogruppo alla Camera, Francesco D’Uva, andrà alla Cultura o agli Interni mentre Manlio Di Stefano verrebbe confermato agli Esteri e Ferraresi alla Giustizia. In lizza Trizzino (Sanità), Coltorti, Cancelleri, Licia Azzolina (agli Affari Regionali), Carabetta, Currò, Romagnoli. Il derby Castelli-Buffagni all’Economia dovrebbe essere vinto dalla prima ma ci sono resistenze interne su entrambi i nomi. Per Leu si fa il nome della Rossella Muroni all’Ambiente.

