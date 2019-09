Governo: nasce il Conte bis, ecco i probabili ministri dell’esecutivo Pd-M5S [NOMI]

3 Settembre 2019 21:48

Giuseppe Conte è atteso domani mattina al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. E’ possibile che già domani pomeriggio si terrà il giuramento del nuovo esecutivo, ecco i probabili ministri dell’esecutivo Pd-M5S

Dopo l’ok della piattaforma Rosseau, Giuseppe Conte è atteso domani mattina al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. E’ possibile che già domani pomeriggio si terrà il giuramento del nuovo esecutivo. Le trattative tra Pd e Movimento 5 Stelle proseguono serrate: al momento sembrano quasi sicuri Dario Franceschini alla Difesa e Luigi Di Maio agli Esteri. Due ministeri di peso per le due personalità che saranno i capidelegazioni dei partiti di maggioranza nel nuovo governo. Per la carica di sottosegretario il premier Conte avrebbe in mente Roberto Chieppa, attuale segretario generale della presidenza del Consiglio. Paola De Micheli avrà un incarico di governo come ministro dello Sviluppo Economico o alle Infrastrutture (in corsa anche il grillino Stefano Patuanelli). Per il Viminale ci sarà sicuramente un tecnico. Al Ministero dell’Economia circolano i nomi di Daniele Franco e Roberto Gualtieri. Altri nomi in lizza del Pd per qualche ministero anche Ettore Rosato, Teresa Bellanova e Anna Ascani. Quanto al M5S continua a circolare il nome di Nicola Morra all’istruzione e le conferme di Alfonso Bonafede alla Giustizia e Riccardo Fraccaro ai Rapporti con il Parlamento.

