Governo, al via il Conte bis: “Patuanelli e Di Maio sono nostri riferimenti per sviluppo energetico”

4 Settembre 2019 16:52

Governo, al via il Conte bis: “buon Lavoro alla nuova squadra. Patuanelli e Di Maio sono nostri riferimenti per sviluppo energetico in Italia ed all’estero. Nomine ENI il tema più caldo”

“Un augurio di buon lavoro alla nuova squadra di Governo, puntiamo la nostra attenzione principalmente sul Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e sul Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, rappresentanti di dicasteri fondamentali per l’indotto energetico sia in Italia che all’estero” queste le dichiarazioni del Presidente di FederPetroli Italia, Michele Marsiglia a margine della presentazione della nuova squadra di Governo Conte 2. “Auspichiamo – continua Marsiglia – che il nuovo governo avvii subito un confronto costruttivo in materia di politica energetica nazionale, intervenendo su temi e progetti che da più anni sono rimasti nel cassetto, mi riferisco al petrolio e gas ancora non sfruttato nel sottosuolo italiano nonché ai progetti di infrastruttura strategica per l’Italia”. Il nuovo Governo dovrà anche focalizzarsi sulle nuove nomine delle partecipate italiane, in particolare su ENI. “E’ presto per tirare fuori dal cilindro i nomi, ma qualcuno è già in gioco nei corridoi romani”, conclude Marsiglia.

