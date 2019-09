Governo: Conte, ‘a partiti chiedo spirito di squadra’

30 Settembre 2019 22:02

Roma, 30 set. (AdnKronos) – “E’ chiaro” che gli esponenti di forze politiche “lavorano anche per incrementare il consenso, ma se diventa priorità rispetto all’obiettivo comune per i cittadini significa guardare a un interesse di parte, ci sono già passato. Io chiedo alle forze politiche quello che è normale: essere tutti concentrati e lavorare con spirito di squadra per lavorare a questo progetto politico”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del Nadef.

