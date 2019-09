9 Settembre 2019 18:31

Giovane scomparso in Sicilia: ricerche in corso. Di lui si sono perse le tracce ieri, nella notte ritrovati una canoa e un giubbotto di salvataggio

Senza esito le ricerche di Federico Merlo, il ragazzo di 22 anni originario di Padova e scomparso ieri a Pantelleria, dove si trovava in vacanza. Secondo le prime informazioni, il giovane ieri avrebbe noleggiato una canoa nella zona di Scauri per fare un giro in mare, ma di lui da allora si sono perse le tracce. Ieri sera una canoa e un giubbotto di salvataggio sono stati trovati abbandonati tra gli scogli a Punta Nikà.

