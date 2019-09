Giardini Naxos, torna il progetto “Un carretto e tante storie”: la raccolta libri per i reparti pediatrici

24 Settembre 2019 15:38

A Giardini Naxos l’iniziativa “Un carretto tante storie”: la raccolta di libri per i reparti pediatrici delle strutture ospedaliere siciliane

Manca pochissimo al nuovo appuntamento firmato dai Centri C.A.O. Sicilia e dell’Associazione A.Ge. di Giardini Naxos nell’ambito della IX edizione del festival del libro Naxoslegge: si terrà mercoledì 25 settembre alle 18.30 in Piazza Escriva Chianchitta l’evento “Una piazza, una storia”, a margine del quale, per la sezione dedicata a bambini e ragazzi, verrà presentata la favola scritta da Emma Margari “POLIPò” edita da Armando Siciliano Editore. Per la presentazione del libro interverranno, oltre l’autrice, Ariana Talio (disegnatrice, autrice di copertine di libri) e Rosie Villari (autrice di libri per scuola per l’infanzia ed elementare).

All’incontro collaborerà anche l’associazione “Gli Amici del Calesse” a sostegno dell’iniziativa solidale “Un Carretto e tante Storie” per la raccolta libri in dono da portare ai reparti pediatrici delle strutture ospedaliere siciliane, mascotte della serata il pony Margherita.

Dopo il successo dell’appuntamento del 18 settembre, che ha visto il vero e proprio battesimo dell’iniziativa “Un Carretto e tante Storie” con l’incontro con l’autrice Lina Maria Ugolini che ha presentato il suo libro “Io sarò tuo e tu sarai mio” (casa editrice Rue Ballu) e che si è resa disponibile a raccontarlo nei reparti pediatrici, anche questa volta sarà presente il tipico carretto siciliano.

Il progetto “Un Carretto e tante Storie”, a cura dei Centri di Primo Ascolto e Orientamento C.A.O. SICILIA ha come obiettivo quello di fornire un supporto ai pazienti costretti in ospedale per lunghi periodi, proponendo la lettura come momento di svago, sollievo, benessere, evasione, accompagnando i pazienti nel loro percorso di cura. La lettura vuole essere un modo per prendersi cura dell’altro, attraverso le parole.

Valuta questo articolo