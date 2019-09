Dramma a Messina, due gemellini neonati morti al Policlinico. Le precisazioni dell’Azienda ospedaliera

19 Settembre 2019 19:08

Le precisazioni del Policlinico di Messina sul caso dei due gemellini deceduti: “entrambi i neonati avevano contratto altrove una grave infezione, prima di giungere nella nostra Azienda”

Alla luce delle notizie diffuse negli ultimi giorni relativamente al decesso di due neonati gemelli avvenuto presso l’Unità di Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Messina, l’azienda ospedaliera “nell’esprimere il cordoglio per i familiari dei due bimbi” specifica, a beneficio di una corretta informazione, che “i due gemellini trasferiti a distanza di circa dodici ore l’uno dall’altro da un altro nosocomio, avevano entrambi uno stato patologico che rappresentava l’evoluzione più grave, con coinvolgimento dell’intero organismo, di un’infezione. Appare di tutta evidenza, quindi, che entrambi i neonati avevano contratto altrove l’infezione, prima di giungere nella nostra Azienda”.

“Va evidenziato– prosegue la nota-che la nostra A.O.U. rappresenta un centro di riferimento per la terapia intensiva neonatale, in cui afferiscono neonati provenienti, oltre che dai punti nascita, anche da altre Unità di Terapia Intensiva Neonatale di Messina e provincia al fine di poter offrire, come centro di eccellenza, il massimo grado di intensità di cure ed il più avanzato supporto tecnologico per i neonati più critici, a maggiore complessità assistenziale, e purtroppo con prognosi spesso infausta”.

