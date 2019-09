In Spagna spopola il gelato di Cesare: il nostro Made in Italy si riconferma di massima qualità [INTERVISTA]

13 Settembre 2019 11:18

Davide De Stefano ha descritto l’emozione per il successo della gelateria Cesare a Malaga e in particolare il gusto diventato fiore all’occhiello del chiosco, Amareggio

Della gelateria di Cesare appena aperta a Malaga, in Spagna, vi avevamo già parlato qualche giorno fa. Questa volta, però, a parlarne è direttamente Davide De Stefano, titolare dello storico chiosco reggino e lungimirante imprenditore che ha deciso di esportare il nostro Made in Italy, portando all’estero le specialità della nostra regione.

Il gelato di Cesare, infatti, viene prodotto con materie prime provenienti dal nostro territorio, come il bergamotto o l’annona di Reggio Calabria e tanti altri frutti tipici delle nostra regione e di quelle limitrofe. Tra tutti i gusti quello forse più emblematico dell’essenza reggina è Amareggio, un gusto nuovo che esprime tutto l’amore per la città, per la Reggina e per tutto ciò che riguarda Reggio Calabria, in generale. Amareggio è un connubio di gusto, creato con ingredienti Doc, come il Bergamotto di Reggio Calabria, il pistacchio e l’amarena, il tutto incoronato da un croccante al bergamotto.

Ecco le parole con cui Davide De Stefano ha descritto l’emozione per il successo della gelateria a Malaga e in particolare il gusto diventato fiore all’occhiello del chiosco, Amareggio:

