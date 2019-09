Acireale perde un altro concerto, per il live di Gazzelle scelto il PalaCatania

20 Settembre 2019 16:03

Le incertezze sul futuro del Palasport stanno costringendo gli organizzatori a trovare nuove soluzioni. Per il “Post Punk Tour” di Gazzelle scelto il PalaCatania

Acireale perde un altro concerto. Le incertezze sul futuro del Palasport stanno costringendo gli organizzatori a trovare nuove soluzioni. Fabrizio Moro ha già annunciato cambio data e cambio location per il suo live, inizialmente previsto ad ottobre al Palasport di Acireale. Oggi tocca a Gazzelle che per il suo nuovo tour sceglie il PalaCatania di Catania.

La tournée, prodotta e distribuita da Vivo Concerti ed organizzata in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, farà tappa a Catania il 24 gennaio al PalaCatania. Gazzelle è reduce da una prima tranche di date invernali quasi interamente sold out nei club di tutto il Paese, inaugurate con due live esclusivi che hanno registrato il tutto esaurito al Mediolanum Forum di Milano e al Palazzo dello Sport di Roma, seguite dai concerti nei più importanti festival estivi della penisola, in alcune delle location più suggestive.

Recentemente, l’artista ha partecipato a RTL Power Hits nella splendida cornice dell’Arena di Verona, dove ha presentato il nuovo singolo “Polynesia”. Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Lorenzo Silvestri e Andrea Losa per Bendo e prodotto da Maestro Production. Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini è il cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia e “Non sei tu” è disco di platino) e il primo tour, terminato a dicembre 2018 con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.

Il 30 novembre 2018 è uscito il suo ultimo album dal titolo PUNK (Maciste Dischi/Artist First), certificato disco d’oro con oltre 67 milioni di stream in totale, che è stato anticipato dai brani “Tutta la vita” e “Scintille”. Il disco contiene anche “Sopra”, certificato disco di platino e la title track “Punk”, quarto pezzo estratto dall’omonimo album, certificato oro e accompagnato dal nuovo videoclip prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production e montato da Francesco Galli. Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 11.00 di lunedì 23 settembre 2019 e in tutti i punti vendita Ticketone a partire dalle ore 11.00 di giovedì 26 settembre

