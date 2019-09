Messina: nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Torregrotta

Nasce il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Torregrotta con la consigliera Angela Cannistrá e il consigliere Giovanni Scaglione entrambi vicini all’On. Catalfamo. La Cannistrá sarà anche capogruppo mentre Scaglione sarà coordinatore cittadino di FdI. Il gruppo neo-costituito è stato investito dall’On. Antonio Cataltamo nella qualità di coordinatore provinciale.

“Siamo molto soddisfatti del gruppo a Torregrotta perché abbiamo sempre seguito i problemi del territorio testimoniando l’impegno di Fratelli d’Italia a sostegno dei piccoli centri – dichiara l’On. Catalfamo, capogruppo all’Ars per FdI – adesso questo posizionamento in consiglio comunale sancisce una crescita e una sostanziale formazione responsabile all’interno del consiglio comunale. Vorrei inoltre aggiungere che le porte del nostro gruppo restano aperte a chiunque, specie nel consiglio comunale di Torregrotta, volesse avvicinarsi ritrovandosi in questo approccio politico responsabile ed equidistante.”

“Punteremo a rappresentare una opposizione responsabile – dichiara la Cannistrá – esaminando ogni atto amministrativo e valutandolo senza mai anteporre gli interessi ideologici o di fazione. Ci interessa invece difendere gli interessi dei cittadini di Torregrotta come abbiamo fatto sino a oggi e continueremo a fare all’interno di un contenitore importante e coerente come FdI”.

“Il nostro percorso non cambia rispetto la posizione responsabile in consiglio ma si arricchisce grazie ai valori e alla piattaforma di uno dei pochi partiti fedeli alla propria ossatura programmatica. Voglio inoltre ringraziare l’On. Catalfamo per la vicinanza alla nostra comunità” ha concluso Scaglione.