Messina, la frana di Portella-Castanea fa paura: colata di fango e detriti in strada

4 Settembre 2019 11:44

Messina: a quasi un anno dalla frana il costone non è stato ancora messo in sicurezza, fango e detriti oltre il muro di contenimento

Gli acquazzoni di fine estate lasciano segni tangibili del loro passaggio e fanno presagire scenari inquietanti con l’arrivo della stagione autunnale, quando le piogge saranno più abbondanti. È il caso della frana di Portella-San Michele a Messina, risalente al 20 dicembre del 2018 e mai rimossa. Dopo l’acquazzone di ieri una colata di fango e detriti si è riversata oltre il muretto di contenimento, sull’unica corsia adibita al transito dei veicoli. C’è il rischio che con piogge più forti altri pezzi di collina vengano giù, con gravissimi disagi per i collegamenti con i villaggi collinari. Per tali ragioni la consigliera della V Circoscrizione Lorena Fulco ha inviato richiesta all’assessore Minutoli per un intervento in loco, con spazzamento e pulizia della corsia. Una richiesta per un intervento tampone, dal momento che dopo quasi 12 mesi dalla frana, sarebbe certamente più opportuno intervenire mettendo in sicurezza il costone e rimuovendo la frana.

