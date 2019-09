FoodAddiction, il maestro del gelato è siciliano: Peppe Cuti porta in tavola un fresco e innovativo sorbetto allo spritz

23 Settembre 2019 14:56

Innovazione e dolcezza per la tappa siciliana del tour FoodAddiction in Store

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Peppe Cuti, maestro del gelato, riconosciuto sia in Italia che all’estero, sarà ospite domenica 29 settembre di uno show-cooking tutto da gustare. In occasione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita, Scavolini Store Palermo accoglie curiosi e golosi a partire dalle ore 18.00 con un evento gratuito e aperto al pubblico.

Innovazione e tecnologia incontrano la tradizione: ecco che il pubblico scoprirà come realizzare un particolare gelato allo spritz preparato con azoto liquido, per poi concedersi un fresco aperitivo di fine estate.

L’ospite speciale

Vincitore di diversi concorsi sia nazionali che internazionali, il maestro Peppe Cuti è anche docente presso le migliori scuole di gelateria e tecnico presso numerose aziende del settore food. Insieme alla sua famiglia gestisce anche la gelateria palermitana Al Gelatone. In un mercato in continua evoluzione, nel quale il gelato non rappresenta più un prodotto stagionale, l’obiettivo del maestro Cuti è quello di portare innovazione e tecnologia alimentare per ottenere gelati eccellenti, salutari e che non perdano mai di vista le storiche ricette italiane, né la qualità delle materie prime utilizzate. Nel corso della sua carriera il maestro Peppe Cuti ha rappresentato il gelato italiano in numerose fiere, tra cui Dubai, Shanghai, Stoccarda, Madrid e molte altre, diventando ambasciatore del gelato italiano nel mondo.

Il tema e la ricetta

Un sorbetto allo spritz realizzato con l’azoto liquido. Sembra fantascienza ma è solo il risultato di tanto studio ed esperienza: questo gas, inodore e incolore, e presente naturalmente nell’aria, viene utilizzato come refrigerante portando la miscela a trasformarsi rapidamente in gelato e senza l’ausilio di macchina del gelato. Uno spettacolo da vedere…e da assaggiare!

La location

Lo Scavolini Store Palermo nasce dall’esperienza e vocazione imprenditoriale per il settore del design e dell’arredo della famiglia Corradino. Presso lo Store è possibile visionare alcune tra le più importanti collezioni Scavolini, come la nuovissima cucina Mia By Carlo Cracco, nata in collaborazione con lo chef, la cucina Diesel Open Workshop dal design elegante ed essenziale, la cucina Carattere raffinato equilibrio di stili tra classico e moderno, attuali come le cucine Liberamente e Foodshelf senza trascurare il classico con la cucina Favilla che evoca immagini di cordiale convivialità . All’interno dello Store un personale competente e altamente qualificato accoglie il cliente, affiancandolo in tutte le fasi dell’acquisto, dalla progettazione del proprio arredo sino all’assistenza post-vendita, proponendo le migliori soluzioni per la casa firmate Scavolini. Molti i plus offerti: rilievo misure, progettazione computerizzata, trasporto e montaggio.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

Dissapore – Niente di sacro tranne il cibo

Oggi in Italia Dissapore.com è tra le voci del web più autorevoli nel mondo dell’informazione gastronomica, letto e navigato sia dai professionisti del settore alimentare e che dai “gastrofissati”, sempre più numerosi in Italia. Ha rivoluzionato il modo di scrivere di cibo, andando oltre le apparenze, smitizzando i luoghi comuni, con il vantaggio di rimanere indipendenti. Con 19 milioni di visite annue, 31 milioni di pagine visite e 1 milione e mezzo di letture al mese, Dissapore.com è un potente web influencer, con un intuito eccellente nel riconoscere i fenomeni emergenti o le tendenze e le abitudini in grado di affermarsi. Con l’ingresso in società dell’editore NetAddiction, Dissapore.com intraprende una nuova sfida, confermando l’attitudine al cambiamento e all’innovazione nel modo di raccontare il cibo: più notizie quotidiane, liste approfondimenti e inchieste in un flusso continuo di articoli, immagini e video vivacizzato da un mix di approfondimenti, scandali, intrattenimento e ironia supportato da un investimento corposo in comunicazione sui social media.

