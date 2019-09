La proposta Lega in Consiglio Comunale: “Consacriamo Firenze al Cuore Immacolato di Maria”

20 Settembre 2019 20:43

L’ordine del giorno è stato bocciato. Il consigliere Lega: “Firenze è una città mariana, ritornare ai valori cristiani non farebbe male”

La Lega ha proposto al consiglio comunale di Palazzo Vecchio un ordine del giorno per “consacrare Firenze al cuore immacolato di Maria“. Lo stesso”cuore immacolato” più volte invocato dal leader della Lega, Matteo Salvini. L’atto, che è stato bocciato, è stato presentato lunedì scorso dal consigliere Andrea Asciuti e ha ottenuto i voti favorevoli dei soli colleghi leghisti. “Firenze è una città mariana, anzi, grazie ai suoi monumento cristiani diamo da mangiare ad albergatori e ristoratori”, spiega Asciuti intervistato da Controradio. “Firenze, ha aggiunto, è tra le prima città in Italia per consumo di droga, alcol e ricorso all’aborto, per cui ritornare ai valori cristiani non farebbe male”.

