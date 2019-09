Finali nazionali di calcio ASC: hanno partecipato 4 squadre reggine

9 Settembre 2019 17:50

Successo per le finali nazionali di calcio ASC che si sono svolte nella splendida location di Cattolica, dove le compagini affiliate al Comitato di Reggio Calabria hanno reso onore alla città

Grande successo per le finali nazionali di calcio ASC che si sono svolte nella splendida location di Cattolica, dove le compagini affiliate al Comitato di Reggio Calabria hanno reso onore alla città. Le squadre reggine che hanno partecipato sono state 4: Dominante Fc e Arcudace Palmi per il calcio a 11, arrivate entrambe fino ai quarti di finale, Cisl/Poste per il calcio a 5, dove hanno ben figurato laureandosi vice campioni d’Italia, e Real olimpia per il calcio 8, che hanno concluso come terzi classificati. Questa grande adesione alle finali nazionali da parte di compagini della nostra città dimostra come la ASC di Reggio Calabria sia il punto di riferimento per tutto il movimento calcistico amatoriale cittadino e provinciale, consolidatosi sempre di più negli utlimi anni. Da oggi in poi, a conclusione di queata manifestazione a carattere nazionale, siamo pronti per ripartire con un’altra grande stagione da affrontare nelle diverse discipline del calcio, sia amatoriale che giovanile.

Valuta questo articolo