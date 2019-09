Fiera del Libro a Reggio Calabria, Foti (Fratelli d’Italia): “il Comune crea disagi contro commercianti”

12 Settembre 2019 22:46

Fiera del Libro a Reggio Calabria, Foti (Fratelli d’Italia): “crediamo che l’attuale amministrazione dovrebbe quantomeno scusarsi pubblicamente per il grave errore commesso a danno dei commercianti”

“Reggio Calabria in meno di 24h siamo passati dal Festival del libro alla “Sagra della Cazzata” Purtroppo stiamo vivendo un profondo e sconcertante trauma politico derivante da una classe dirigente prettamente incapace di effettuare le scelte giuste per la nostra terra. L’incapacità di dare il giusto slancio sia in termini di gestione, sia in termini economici non agevola certamente il lavoro dei nostri commercianti, al contrario ne complica il già difficile operato”. E quanto scrive in una nota Nicola Foti esponente e membro del direttivo del circolo “Eracle” Fratelli d’Italia di Reggio Calabria. “Noi di Fratelli d’Italia -prosegue- crediamo veramente che sia inammissibile andare prima a chiudere e successivamente in meno di 24h andare a riaprire gli stand/gazebo del Festival del libro posizionati in via marina semplicemente perché gli addetti al controllo non si erano accorti che lo stesso comune precedentemente aveva rilasciato le relative autorizzazioni. Tutto ciò è veramente scandaloso, oltre che lesivo nei confronti degli organizzatori. Il fatto di non avere una giusta visione politica che coinvolga le nostre imprese e vada in aiuto dei nostri piccoli commerciati, facendoli appunto chiudere le loro attività pur avendo le relative autorizzazioni, fa solo emergere un quadro abbastanza triste di un malevole operato. Noi di Fratelli d’Italia crediamo che l’attuale amministrazione dovrebbe quantomeno scusarsi pubblicamente per il grave errore commesso a danno dei commercianti”, conclude.

