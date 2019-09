I disservizi di Ferrovie della Calabria e i comuni ‘dimenticati’: senza mezzi pubblici la regione non può crescere

30 Settembre 2019 10:38

Disservizi, ritardi e mezzi obsoleti: Ferrovie della Calabria potrebbe aiutare la crescita di numerosi piccoli comuni, ma le carenze sono ormai troppe

In Calabria gli spostamenti con i mezzi pubblici lasciano a desiderare. Sembra un luogo comune, indubbiamente, peccato però che non lo sia. Ogni giorno infatti, quei calabresi che per ragioni di studio o di lavoro devono spostarsi da una città all’altra, si ritrovano ad avere a che fare con disservizi, ritardi e soppressione di corse per i motivi più disparati e spesso ingiustificati. L’elenco sarebbe lungo, le lettere di protesta dei cittadini sono tante, ma le misure prese per far fronte a un servizio carente sono ben poche.

Questa mattina, lunedì 30 settembre, per esempio, molti viaggiatori che da alcuni comuni dell’Aspromonte dovevano recarsi a Villa San Giovanni o a Reggio Calabria hanno dovuto trovare mezzi alternativi oppure rinunciare alla giornata di lavoro o di studio, con tutti i disagi che ne conseguono. E’ accaduto, infatti, che la corsa n°34 di Ferrovie della Calabria non è stata effettuata, ovviamente senza alcuna comunicazione agli utenti e senza il minimo impegno da parte dell’azienda di trovare un’alternativa per tutti quei viaggiatori che dovevano necessariamente arrivare a Reggio. Si tratta nello specifico di una corsa di cui usufruiscono prevalentemente universitari a lavoratori, sebbene sia segnalata come ‘scolastica’ anche se la maggior parte degli studenti viaggiano con la corsa precedente. Tra i comuni serviti vi sono San Procopio, Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte.

Visto il ritardo alcuni viaggiatori hanno deciso di telefonare agli uffici di Gioia Tauro di Ferrovie della Calabria, dove – solo in quel momento – è stato loro comunicato che l’autista era in malattia e dunque la corsa era saltata. Quindi, tirate le somme, un autista è in malattia e la corsa salta, gli utenti non vanno a lavoro e gli universitari saltano la loro lezione. Pensare di sostituire l’autista era forse azzardare troppo? Un’azienda che giustifica un proprio disservizio con la legittima malattia di un proprio dipendente è un’azienda nella quale qualcosa non va, dalla testa ai piedi, ed è forse necessario rivedere qualcosa.

Gli autisti, che sono l’unico contatto degli utenti con un’azienda che latita, cercano sempre di rispettare orari e corse nonostante i mezzi al limite del proibitivo e le poche corse ormai rimaste su quella tratta. Una tratta che attraversa comuni che hanno estrema necessità di crescita e di apertura. Ferrovie della Calabria è l’unica, allo stato attuale, a coprire un’area che ha grande necessità di poter contare su collegamenti più elastici e più snelli. Ma per alcuni residenti questa sembra quasi un’utopia, visti i frequenti disservizi. “Non è più possibile andare avanti così“, diceva stamattina qualche cittadino che viaggia con l’autobus, per lavoro, da oltre un decennio.

La Calabria ha bisogno di più persone che viaggiano, che si spostano e che creano ‘movimento’, sia per ragioni di sostenibilità ambientale, sia per ragioni di crescita economica; ma affinché questo avvenga è necessario incentivare e invogliare la gente a prendere un autobus invece che una macchina. E non sono di certo le attuali carenze di Ferrovie della Calabria a far sì che questo avvenga.

