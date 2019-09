28 Settembre 2019 10:49

Terribile incidente nel ferrarese, un’auto va a sbattere contro un albero: morti tre giovani, ferito il ragazzo alla guida

Terribile incidente stradale nella notte a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è andata a sbattere contro un albero provocando la morte di tre giovani ed il ferimento del ragazzo alla guida. I quattro stavano tornando da una serata in discoteca quando il giovane che era alla guida ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada per poi schiantarsi contro uno dei platani al bordo della carreggiata.

