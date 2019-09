Fabbricati abusivi sull’alveo del torrente: scatta il sequestro a Terme Vigliatore

20 Settembre 2019 17:23

Terme Vigliatore (Messina): i Carabinieri eseguono un decreto di sequestro preventivo di un’area demaniale abusivamente occupata

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Terme Vigliatore hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto su richiesta della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Dr. Emanuele Crescenti, nei confronti di due persone che, in concorso tra loro, sono ritenute responsabili di occupazione abusiva di area appartenente al demanio fluviale.

Il provvedimento scaturisce a seguito dalle indagini, coordinate dal Sost. Proc. della Repubblica Dr. Matteo De Micheli, svolte sin dal mese luglio scorso dai militari della Stazione Carabinieri di Terme Vigliatore unitamente allo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, che hanno consentito di accertare che i due indagati hanno occupato abusivamente, senza avere alcun titolo abilitativo, un’area di proprietà del demanio fluviale, all’interno dell’alveo del torrente Patrì nel territorio del Comune di Terme Vigliatore.

Dalle risultanze investigative è anche emerso che gli indagati hanno occupato l’area di proprietà del demanio fluviale con fabbricati realizzati in laterizi e copertura coibentata, utilizzati come luogo di parcheggio e manutenzione di mezzi pesanti e veicoli in genere.

