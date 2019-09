Viviana Campanella è il nuovo Presidente di Esn Messina

20 Settembre 2019 11:02

Passaggio di consegne dell’associazione universitaria Esn Messina

Si è svolto il passaggio di consegne dell’associazione universitaria ESN Messina. Nicolò Salvà lascia la presidenza e gli subentra Viviana Campanella.

Laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo messinese, ha vissuto la sua esperienza post lauream Erasmus a Cordoba (Spagna) presso Amnistia International, in linea con la sua scelta di occuparsi di diritti umani.

Il forte legame con l’Associazione l’ha via via portata a ricoprire diverse cariche nel direttivo fino alla consacrazione a presidente.

Il Board che accompagnerà il Presidente Campanella per l’anno 2019-2020:

Giuseppe Minutoli (vicepresidente)

Iolanda Fruncillo (Responsabile Locale),

Federica Passalacqua ( Tesoriere),

Sara Musciumarra ( Segretario).

Sarà, inoltre, affiancata dai membri del Consiglio Direttivo :

Dario La Rosa ( Enti, Università e stampa)

Simona Sagone ( Merchandising)

Elia de Fezza ( Night & Party)

Luca Kocina (Pick-up),

Giuseppe Mangano (Trips and Tour)

Marco Siligato ( Ufficio)

Luca Genitori (attività sportive).

