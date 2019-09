Villa San Giovanni, sos di Riscatto Civile: “fermiamo l’erosione costiera”

22 Settembre 2019 09:58

Villa San Giovanni, preoccupazione di Riscatto civile: “il Sindaco a non dimentichi la delicatezza del problema costiero e di non mettere a rischio l’incolumità dei nostri concittadini”

Il gruppo Riscatto Civile esprime grande preoccupazione a fronte dell’avanzato stato di erosione che sta attanagliando tutto il paraggio del litorale costiero del Comune di Villa San Giovanni ed in particolare il tratto compreso tra le località Punta Pezzo e Porticello.

Nei mesi scorsi, l’ing. Sofi in qualità di consigliere delegato alla salvaguardia delle coste, ha sempre sollecitato la firma del decreto da parte della Regione Calabria per rendere la Città Metropolitana Ente attuatore del finanziamento di circa € 1.800.00,00 per le coste; di tale finanziamento la somma di circa € 900.000,00 sarebbe stata destinata alla risoluzione del problema di erosione del litorale villese.

Con grande rammarico e dispiacere ad oggi di tale decreto firmato nessuna notizia.

“L’estate oramai è terminata e le mareggiate purtroppo non aspettano, anzi inizieranno ad abbattersi con frequenza sul litorale villese aggravando ancora di più il fenomeno erosivo, mettendo in pericolo abitazioni ed infrastrutture.

Oramai è noto a tutti, come l’erosione costiera, potrebbe essere influenzata dalla collocazione di

alcune opere di difesa costiera in massi maturali presenti dal torrente Santa Trada in direzione sud verso Cannitello; a tal proposito riteniamo importante e fondamentale che venga eseguito uno studio approfondito ad hoc con modello matematico di tutta l’unità fisiografica per trovare una soluzione al problema, come anche più volte suggerito dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria nella sua veste di ente istituzionale durante le riunioni in Prefettura.

Come gruppo Riscatto Civile abbiamo inviato una nota indirizzata alla Regione Calabria, alla Città Metropolitana, e per conoscenza alla Prefettura e all’Universitá Mediterranea per accelerare l’iter amministrativo del finanziamento.

Pertanto alla luce di quanto sopra si chiede a tutela e salvaguardia della costa villese e dei suoi cittadini che anche l’Amministrazione si dia una mossa al fine di sollecitare la Regione Calabria affinché acceleri l’iter burocratico per la firma del decreto per rendere la Città Metropolitana Ente attuatore del finanziamento di cui sopra in modo da iniziare l’iter progettuale provvisto di studio approfondito ad hoc con modello matematico e di conseguenza quello realizzativo per la risoluzione del problema erosivo.

Invitiamo il Sindaco a non dimenticare la delicatezza del problema costiero e di non mettere a rischio l’incolumità dei nostri concittadini”.

