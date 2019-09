Swimrun, dalle Eolie a Messina nuotando e correndo: l’impresa di Biagio Scibilia e Mauro Prosperi

16 Settembre 2019 10:11

I due tenteranno in modalità swimrun di attraversare le isole di Lipari e Vulcano, sino a giungere Patti Marina (Messina) Percorreranno circa 50 km nuotando e correndo

Polisportiva Neptun A.S.D.,il prossimo 23 settembre, con riserva in caso di maltempo il giorno 5 ottobre, organizza una traversata in modalità swimrun (correndo e nuotando) denominata “Extreme Swimrun Lipari-Vulcano-Sicilia” da Lipari, sino a Patti Marina (Messina).

La traversata include le discipline del nuoto e della corsa a frazioni alterne per un totale di circa 50 km (25 km di nuoto e 25 km di corsa)

Questo tipo di traversata sarà effettuata per la prima volta in Italia e sarà una prima mondiale.

Gli atleti che tenteranno questa impresa sono Bigio Scibilia, atleta e triathleta ben conosciuto anche per le gare di endurance, tra cui la super maratona dell’ Etna da 0 a 3000 m, la traversata Vulcano-Sicilia e la partecipazione alla finale mondiale di swimrun, e Mauro Prosperi, ex campione olimpico di pentathlon moderno, ma soprattutto famoso per esser sopravvissuto al deserto per dieci lunghi giorni, senza acqua e cibo a causa di una tempesta di sabbia che lo disorientò.

I due tenteranno in modalità swimrun di attraversare le isole di Lipari e Vulcano sino a giungere in Sicilia correndo e nuotando. Saranno circa 50 km dove soprattutto in mare tutto e’ possibile, per via delle correnti che potrebbero disturbare la frazione di nuoto.

Lo start sarà dato alle ore 4.00 da “Marina Corta” di Lipari si percorreranno circa 4 km di corsa sino alla “spiaggia della secca” Lipari, gli atleti percorreranno a nuoto e al buio da questa spiaggia sino al “Resort Therasia” di Vulcano 2km. Dal ” Resort Therasia vi sara’ la seconda frazione di corsa di 16 km sino al “Faro di Gelso” di Vulcano e questo sarà il punto di inizio della seconda frazione di nuoto di 22 km sino alla spiaggia di “San Giorgio” di Gioiosa Marea e da qui si percorrerà l’ultima frazione di corsa di 5 km sino a “Patti Marina” con arrivo previsto dopo circa 15 ore.

Valuta questo articolo