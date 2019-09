Sicilia, emergenza fitopatie in agricoltura: ok in Commissione Ue all’emendamento sui finanziamenti per la riconversione di agrumeti e uliveti

5 Settembre 2019 16:51

In Commissione Agricoltura Ue passa emendamento dell’europarlamentare Milazzo (FI-PPE): “Una misura vitale per gli agricoltori in Sicilia, che sarà inserita già nella programmazione 2020”

Durante la seduta di ieri in Commissione agricoltura Ue è stato approvato un emendamento presentato dall’europarlamentare Milazzo, che prevede un piano di finanziamento per supportare i costi di riconversione degli agrumeti e uliveti siciliani colpiti da agenti fitofagi o patologici.

Virus come la Tristeza per le arance, il Mal secco per i limoni, la Tuta absoluta per i pomodori colpiscono la nostra agricoltura mettendo in ginocchio il comparto e arrecando gravi disagi e perdite economiche.

Milazzo, ex deputato Ars, è il Componente supplente della Commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, appartenente al Gruppo del Partito Popolare Europeo e commenta così il via libera all’emendamento:

“Il sud Italia fonda la sua economia di base su questi prodotti ed è per questo motivo che mi faccio portatore in prima persona di queste istanze. Si tratta di una misura importante e che va ad inserirsi nella nuova programmazione 2020 del bilancio dell’Unione europea.

Un primo passo, un inizio per combattere il dilagare di queste fitopatie altamente distruttive e permettere una riconversione degli attuali agrumeti e uliveti, ed impiantare varietà più resistenti per permettere il rilancio del settore”– conclude l’Eurodeputato di Forza Italia.

