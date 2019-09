La nave Eleonore forza il divieto di ingresso ed entra in acque italiane: migranti in arrivo a Pozzallo. Il sindaco: “I decreti sicurezza non sono serviti a nulla”

2 Settembre 2019 11:12

Migranti in arrivo a Pozzallo. Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo avere affiancato la nave ‘Eleonore’, in alto mare, sono saliti a bordo della nave per notificare il sequestro amministrativo dopo la decisione del comandante di forzare il blocco e di fare ingresso in acque territoriali

La nave Eleonore con 101 migranti a bordo è attesa al Porto di Pozzallo. L’imbarcazione della ong tedesca ieri notte ha forzato il divieto di ingresso nelle acque territoriali firmato dai ministri Salvini, Trenta e Toninelli. La nave ha dichiarato lo stato di emergenza e deciso di fare rotta verso l’Italia. ll capitano Klaus Peter Reisch ha spiegato che le avverse condizioni meteorologiche rischiano di mettere in pericolo la vita delle persone a bordo. Nonostante l’allarme lanciato dalla nave, però, il centro italiano di ricerca e soccorso (Mrcc) aveva ribadito il divieto di ingresso, costringendo la nave a forzare il blocco. Intanto al Porto di Pozzallo è arrivata la nave Cassiopea della Marina militare, con 29 naufraghi a bordo che sono stati soccorsi nei giorni scorsi. La Cassiopea al momento resta in rada in attesa che arrivi la nave Eleonore. Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo avere affiancato la nave ‘Eleonore’, in alto mare, sono saliti a bordo della nave per notificare il sequestro amministrativo, dopo la decisione del comandante di forzare il blocco e di fare ingresso in acque territoriali.

Il sindaco di Pozzallo: “Situazione di grandissima confusione”

“Diciamolo chiaramente: i decreti sicurezza non sono serviti a nulla”. Lo ha dichiarato all’AdnKronos il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, che sta seguendo l’evolversi della situazione della nave ‘Eleonore’ di Lifeline che ha forzato il blocco entrando in acque territoriali. “La situazione è di grandissima confusione – dice il sindaco – ci si illudeva che tutto potesse finire con una politica rigida, ma è sbagliato. Alla fine si lasciano a bordo per giorni e giorni donne e bambini.Non si può eliminare il problema dell’immigrazione ma bisogna governarlo le politiche adottate finora non sono servite. E’ il primo problema che dovrà affrontare il nuovo governo che sta per nascere Non si sta capendo nulla, non si può affrontare questo problema con atteggiamenti autoritari”.

