13 Settembre 2019 21:30

Due tragici incidenti stradali in Sicilia: uno nel ragusano, il secondo in provincia di Agrigento. I morti sono stati due

Gravi incidenti stradali in Sicilia, uno nel ragusano, il secondo in provincia di Agrigento.Uno scontro tra due auto ieri sera sulla strada provinciale Santa Corce-Scoglitti è costato la vita ad Antonio Prinzivalle, 35 anni, di Santa Croce Camerina. Una donna di 70 anni, Giovanna Aleonero,è morta per le gravi ferite subite in un incidente che si è verificato sulla strada statale 386.

