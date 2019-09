Droga nel reggiseno per il fidanzato in carcere: arrestata

5 Settembre 2019 19:59

Portava la droga al fidanzato in carcere, donna arrestata per detenzione di droga ai fini di spaccio a Pesaro

Doveva fare visita al fidanzato detenuto e si è presentata in carcere con dosi di marijuana nascoste nel reggiseno e nella borsetta. Per questo una 39enne di Pesaro, che è stata denunciata per detenzione di droga ai fini di spaccio. La scoperta risale a due giorni fa. Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno sottoposto la donna a controllo nell’apposita saletta e hanno rinvenuto lo stupefacente. Nella casa della donna è stata rinvenuta anche una pianta di marijana. Il gip ha convalidato l’arresto della donna e l’ha rimessa in libertà.

