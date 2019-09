Il docente reggino Viglianisi Ferraro “foreign keynote speaker” in una prestigiosa conferenza in Lituania

23 Settembre 2019 11:49

Importante riconoscimento è appena giunto per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria

Il prof. avv. Angelo Viglianisi Ferraro, docente presso l’Ateneo reggino e direttore del MICHR, è stato invitato dal prof. Tomas Davulis, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della University of Vilnius, a partecipare come “foreign keynote speaker” – relatore speciale straniero – in una prestigiosa Conferenza, in materia di “Property and Civil Forfeiture”, rivolta a docenti, studenti, avvocati e magistrati, che si svolgerà il 1° ottobre 2019 nella capitale della Lituania. L’iniziativa avrà tra i suoi relatori anche due dei più eminenti giuristi del Paese: il prof. Vytautas Nekrošius – coredattore del Codice di Procedura Civile lituano e precedente Preside di Facoltà a Vilnius – ed il prof. Armanas Abramavičius – coredattore del Codice Penale lituano, attuale Giudice della Suprema Corte e già Giudice della Corte Costituzionale in Lituania -.

