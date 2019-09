Disinnesco bomba: riaperta al traffico la Salerno-Reggio Calabria

8 Settembre 2019 17:11

Iniziate questa mattina le operazioni di bonifica di un ordigno aereo risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia: riaperta da poco al traffico la Salerno-Reggio Calabria

Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuta nel comune di Battipaglia. L’evacuazione sta interessando 36.000 cittadini. Appena riaperta la circolazione veicolare sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. Disagi anche sulla SS18 Tirrena Inferiore e sulla circolazione ferroviaria (linea Salerno-Reggio Calabria e linea Battipaglia-Potenza-Metaponto).

Disinnesco bomba: riaperto al traffico in entrambe le direzioni la Salerno-Reggio Calabria

L’intervento di bonifica della bomba a Battipaglia sta procedendo senza ritardi: la circolazione lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria

è ripresa in via definitiva in entrambe le direzioni, in considerazione dello stato di avanzamento delle operazioni di

disinnesco dell’ordigno.

Disinnesco bomba, il sindaco di Battipaglia: “grazie a tutti per la collaborazione”

“Ringrazio cittadini di Battipaglia per la disponibilità e la collaborazione. La zona evacuata è stata messa in sicurezza ed è controllata dalle forze dell’ordine”. Queste le parole della sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese.

Disinnesco bomba: muore anziana malata

Una donna di 86 anni è deceduta poco fa all’interno del centro di accoglienza per allettati allestito nella scuola “Sandro Penna” di Battipaglia, allestita per il disinnesco della Bomba. L’86enne, a quanto pare, era già malata. E’ deceduta per arresto cardiaco.

