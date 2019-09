Disabili: Cinzia Nava incontra l’Asp di Reggio Calabria

21 Settembre 2019 10:16

Cinzia Nava: “ho incontrato la dott. Carolina Ippolito dell’Asp di Reggio Calabria alla quale ho avuto modo di esporre le diverse e complesse problematiche che coinvolgono le persone con disabilità”

“Ho incontrato la dott. Carolina Ippolito dell’Asp di Reggio Calabria alla quale ho avuto modo di esporre le diverse e complesse problematiche che coinvolgono le persone con disabilità e la ringrazio per avere ascoltato la reale situazione attuale calabrese sul fronte dell’assistenza”. E’ quanto riferisce la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità, Cinzia Nava che prosegue. “Mi auguro che il confronto, svoltosi in un clima sereno e di disponibilità, possa essere anche costruttivo per dare risposte alle continue richieste di aiuto da parte di madri di ragazzi affetti da disabilità che invocano diritti per i loro figli. Ovviamente – aggiunge Cinzia Nava- ci rendiamo conto del contesto di ristrettezza finanziaria nel quale ci muoviamo, ma certamente non si possono ignorare necessità che sono sotto gli occhi di tutti ma che poi pesano sulle spalle di chi realmente le vive. Serve migliorare l’erogazione dei servizi fondamentali che lasciano a desiderare, ausili per muoversi e addirittura per poter espletare la propria igiene personale ma, più in generale, si chiede una maggiore attenzione verso le persone con disabilità che devono essere considerate persone e di cui, quindi, va rispettata la dignità. Attendo, quindi, fiduciosa – conclude Cinzia Nava- di conoscere dalla dott. Ippolito quanto potrà essere realizzato per fronteggiare una situazione non facile”.

Valuta questo articolo