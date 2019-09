Dirigenti al Comune di Messina, Fp Cgil: “No alla gestione mediatica della macchina amministrativa”

14 Settembre 2019 19:29

La FP CGIL chiede al sindaco di Messina di “non sovrapporre le proprie necessità di gestione mediatica della macchina amministrativa alle norme e tutele che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti “

Il segretario generale della FP CGIL, Francesco Fucile e il responsabile aziendale Peppe Previti ribadiscono quanto più volte dichiarato durante gli incontri che si sono tenuti presso il Comune di Messina rispetto alla dichiarazione di sovrannumero di tre dirigenti a tempo indeterminato e di un dirigente a tempo determinato, ovvero che la rideterminazione della struttura organica di Palazzo Zanca “non può rispondere a nessun tipo di esigenza funzionale ma sembrerebbe volta solo alla suddetta dichiarazione di esubero. Il numero delle strutture dell’Ente con a capo un dirigente che per volontà dell’amministrazione De Luca si intende limitare a nove, non ha eguali in nessun’altra amministrazione di pari grandezza e rischia di far saltare l’intero apparato e l’efficienza dei servizi erogati, con l’inevitabile rischio che tutta la responsabilità della struttura comunale sarà addossata ai nuovi titolari di P.O., già ridotti nel numero, attraverso una poco legittima delega di funzioni dirigenziali. La FP CGIL non intende entrare nel merito della professionalità e rendimento dei singoli dirigenti: “anche perché nel tempo ci siamo sempre distinti per azioni di contrapposizione all’attuale classe dirigenziale del Comune. Se questo fosse il problema esistono strumenti contrattuali e legislativi quale rimedio, e non certamente una pericolosa riduzione delle strutture della dotazione organica della dirigenza, che porterà al licenziamento di tre dipendenti”.

“E’ assolutamente impensabile-proseguono i sindacalisti-che l’amministrazione De Luca in caso del non condivisibile esubero di personale, ritenga di non dover adottare specifici criteri, peraltro sempre previsti dalle norme, per individuare il personale in eccesso, lasciando alla propria discrezionalità ogni decisione. Tutto questo sembra fuori da ogni logica e assolutamente distante dai principi che devono governare un’amministrazione pubblica”. La FP CGIL chiede al sindaco “un’informazione veritiera sulla retribuzione dei dipendenti comunali, dagli attacchini ai dirigenti. Affermare che un dirigente percepisca 150 mila euro l’anno facendo quasi immaginare che ce ne siano 23 in servizio, non risponde al vero e risulta solo essere strumento di propaganda finalizzato ad ampliare il proprio consenso”.

