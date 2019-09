Messina, dehors in centro storico: Interdonato incontra la Soprintendente Vinci

9 Settembre 2019 11:46

Interdonato incontra la Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Messina. Dopo l’incontro di oggi seguirà un tavolo tecnico

Si è svolto stamani, negli uffici della Soprintendenza, un incontro programmatico tra il Vice Presidente del Consiglio Comunale Nino Interdonato e la Soprintendente ai beni culturali e ambientali di Messina Architetto Mirella Vinci. Tema dell’incontro lo sblocco dell’empasse per ottenere il nulla osta necessario alle attività commerciali che intendono installare dei dehors in centro storico. Dopo l’odierno incontro seguirà un tavolo tecnico alla presenza del Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, ingegnere Mondello, ove si stabiliranno, mediante un protocollo di intesa tra gli enti, le linee guida per semplificare le procedure di ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

